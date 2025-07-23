Названы лучшие дни и месяцы для покупки валюты

Лучшие месяцы для покупки валюты — с февраля по апрель. В это время рубль бывает наиболее крепким на фоне сильных показателей платежного баланса, рассказал «Газете.ру» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

В рамках месяца лучшее «окно» для покупки валюты — 20-е числа, когда компании готовятся к налоговому периоду и продают больший объем валюты, сообщил Селезнев.

Также благоприятными для покупки будут конец апреля, июля и октября.

«В конце апреля, июля и октября компании уплачивают налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), что обычно делает поддержку рубля особенно заметной, соответственно, валюты могут локально дешеветь», — пояснил эксперт.

В рамках дней недели оптимальное время для покупки валюты назвать сложно, отметил эксперт. На курс в моменте могут влиять геополитика, монетарные факторы, цены на нефть.

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Лучшей стратегией Селезнев считает так называемое усреднение — покупку валюты небольшими равными суммами через каждые 5–10 дней. По его словам, этот способ поможет избежать покупки всего объема валюты по наименее выгодному курсу.

Официальный курс доллара на 23 июля 2025 года составляет 78,0882 рубля, официальный курс евро — 91,7782 рубля, юаня — 10,8829 рубля.