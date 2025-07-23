Как изменятся цены на продукты с 1 августа?

Светлана Ильяшенко, преподаватель Института международных экономических связей, прогнозирует умеренное снижение темпов роста цен на продовольственную корзину в августе. Однако, по ее словам, всеобщего удешевления не будет, передает портал «Финансы Mail».

Как уточнила специалист, основные причины такой динамики — удорожание импортных семян и удобрений, логистические сложности и рост затрат отечественных производителей. В результате, сезонное снижение цен не компенсирует их рост в зимний период, считает собеседница.

Ожидается стабилизация или умеренный рост цен (0,5−1,5%) на основные группы товаров: хлеб, крупы, макароны, молочную продукцию, мясо птицы, яйца, сахар, подсолнечное масло. На отдельные позиции (говядина, сыры, импортные фрукты, рыба) возможен рост 1,5−2,5%.

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Себестоимость производства, макроэкономическая обстановка, государственное регулирование и торговые наценки являются факторами, влияющими на розничные цены, подчеркнула эксперт.