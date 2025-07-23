Расплатиться в Европе картой UnionPay могут только владельцы пластика, выпущенного Азиатско-Тихоокеанским банком (АТБ), пишут «Известия». До недавнего времени почти во всех государствах также принимали карты Россельхозбанка, но с 20 июля платежи в ЕС проходить перестали.

Картами АТБ можно расплатиться, например, в Германии, Греции, Египте, на Шри-Ланке, в Индонезии, Южной Корее, Казахстане, Индии, Турции, сообщили в поддержке банка. При этом клиентов предупредили о возможных сбоях и посоветовали иметь альтернативный способ оплаты в поездках.

У АТБ остается пространство для обслуживания карт UnionPay, потому что это банк с капиталом нерезидентов и он не рассматривался как потенциальный подсанкционный объект, рассказал независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Однако полной уверенности, что ограничения не возникнут в ближайшем будущем, быть не может, добавил он.

Ранее карты UnionPay выпускали также Газпромбанк, Почта Банк, МТС Банк, банки «Русский Стандарт», «Солидарность», «Зенит», «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», Всероссийский банк развития регионов, Примсоцбанк и Кредит Урал Банк. Однако после попадания под санкции были введены ограничения на их прием за границей.

Самым надежным способом расплатиться за рубежом сегодня являются наличные, считает главный аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Другой способ — карты Visa или Mastercard, выпущенные за пределами РФ. Можно также пользоваться платежной системой «Золотая корона», однако переводы через нее не проходят мгновенно, предупредила Мильчакова.

Есть ряд стран, в которых принимаются карты платежной системы «Мир», напомнила эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Эти карты обслуживаются на всей территории России, а также в некоторых зарубежных странах, среди которых Беларусь, Куба, Абхазия.