В России подсчитали самые высокие зарплаты фрилансеров

С января по июнь 2025 года средний доход российских фрилансеров составил 42 тысячи рублей. Это показало исследование, проведенное Solar Staff, TenChat и Всероссийским бизнес-центром. Его результаты обнародовало РБК.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма выросла больше чем на 31 процент. Самые большие зарплаты в 2025 году получают фрилансеры веб-разработчики. Их оклад составил 188 тысяч 942 рубля, или на 8 процентов больше, чем в 2024 году. Программистам платят 185 тысяч, или на 27 процентов больше, чем год назад.

Зарплата менеджеров по маркетингу составила 115 тысяч 210 рублей, аналитиков — 108 тысяч 522 рубля, ивент-менеджеров — больше 96 тысяч рублей, а графических дизайнеров — больше 71 тысячи рублей. Куда скромнее выглядят оклады редакторов (около 69 тысяч), дизайнеров (почти 67 тысяч) и бухгалтеров (61 тысяча 602 рубля). Замыкают опубликованный список корректоры (41 тысяча 136 рублей), преподаватели (34 тысячи 268 рублей) и операторы call-центров (25 тысяч 872 рубля).

Отмечается, что хотя бы раз услугами фрилансеров пользовались 70 процентов российских компаний. Кроме того, каждая третья практикует это на постоянной основе.

По данным Росстата, в апреле разрыв между средними зарплатами в регионах РФ вырос до максимальных 182 тысяч рублей. Год назад этот показатель был на четверть меньше.