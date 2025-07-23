Глава Минцифры назвал число установивших самозапрет на оформление кредитов

Самозапрет на оформление кредитов установили 13,5 млн граждан.

Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает РИА Новости.

«А с 1 марта 13,5 миллиона граждан через «Госуслуги» установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде. Ровно для того, чтобы их права не были нарушены», — уточнил глава Минцифры.

Также, по словам Шадаева, уже 800 тысяч пользователей запретили совершение сделок с недвижимостью без очного присутствия при помощи «Госуслуг».

9 июля кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил «Газете.Ru», что в России нет необходимости вводить самозапрет на получение ипотеки, образовательного или автокредита. По его мнению, в ближайшие годы его вряд ли распространят на эти виды займов.

До этого спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал промежуточные итоги работы данного закона. По его словам, с начала его вступления в силу самозапрет на кредиты установили более 12 млн россиян. Такие показатели, отметил Володин, подтверждают — закон работает.