В связи с ростом инфляции стоимость говядины за последний год увеличилась на 20%, следует из данных, предоставленных Национальным статистическим управлением Великобритании. В результате, более элитные рестораны могут предлагать своим посетителям дорогие бургеры, которые остаются выгодными для клиентов, сообщает Bloomberg.

По информации от агентства, в настоящее время в сети ресторанов Burger King в Великобритании можно приобрести два «Воппера» по цене одного за 12 фунтов стерлингов (16,20 долларов США). Это предложение действует при использовании купона. Без акции стоимость одного бургера может составить около 8 фунтов стерлингов. Изысканный бургер, который славится своей кулинарной репутацией, можно приобрести примерно за 18 фунтов стерлингов, сообщает агентство.

В ресторане Dove, расположенном в районе Ноттинг-Хилл, появилось новое блюдо, которое вызвало большой интерес у посетителей. Это гамбургер, который раньше не был представлен в меню. По информации от Bloomberg, на каждый прием пищи (обед и ужин) готовили всего 10 таких бургеров. Чтобы получить возможность попробовать это блюдо, нужно было заранее забронировать столик в ресторане.

В ресторанах класса люкс, как и в более доступных заведениях, есть свои хитрости, которые помогают придать кухне особый шарм. Один из таких приемов — использование остатков мяса, которые не были проданы в виде элитных стейков. В стейк-хаусах, таких как 137-летний ресторан Peter Luger в Бруклине, Нью-Йорк, повара не выбрасывают обрезки мяса, а перемалывают их и используют для приготовления бургеров. Это не только радует посетителей, но и помогает увеличить прибыль заведения.

В ресторане Grill, расположенном в районе Мидтаун на Манхэттене, можно заказать остатки вчерашних ребрышек по цене 98 долларов за порцию. Это блюдо больше не входит в меню, но все еще доступно для заказа в порядке живой очереди. Стоимость одного сэндвича с ребрышками составляет около 30 долларов.

В Лондоне снова популярен poulet roti — блюдо из домашней курицы-гриль по-французски. В парижских супермаркетах его можно приобрести примерно за 9 евро (7,80 фунтов стерлингов или 10,50 долларов США).