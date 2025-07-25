Банки начали смягчать требования к заёмщикам

Сравни.ру

В первой декаде июля 2025 года средняя полная стоимость кредита наличными снизилась до 32,8% годовых. Это минимальный показатель с начала года. За полгода ставка упала почти на 2,5 процентных пункта (п. п.), следует из данных БКИ «Объединённое кредитное бюро».

Банки начали смягчать требования к заемщикам
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Несмотря на снижение, ставки остаются на 6–7 процентных пунктов выше, чем в первой половине 2024 года, пишет «Коммерсантъ». Одновременно растёт средний срок кредитов наличными. В начале июля он превысил 30 месяцев, вернувшись к уровню середины прошлого года. В начале 2025 года этот показатель составлял всего 22–23 месяца.

Эксперты связывают удлинение сроков с политикой банков по смягчению требований к заёмщикам. Это делает заёмные средства более доступными для граждан, снижая ежемесячную финансовую нагрузку, что в условиях высоких ставок и роста цен стало особенно актуально, обращают внимание эксперты.

Кроме того, это может быть связано «с некоторой активизацией кредитного рынка в ожидании дальнейшего снижения ставок», отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Это также снижает ежемесячный платёж и позволяет банкам уменьшить влияние макропруденциальных надбавок, добавляет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

На величину сроков будет влиять в том числе смягчение риск-политик на фоне снижения ключевой ставки. В начале июня 2025 года Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых. На заседании 25 июля 2025 года аналитики ожидают снижение ставки на 1–3 п. п.