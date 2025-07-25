Жизнь в мегаполисе дорожает: в России просят ввести дополнительный налог

В России выступили за введение дополнительного налога для жителей мегаполисов. С соответствующей инициативой обратились «Отцы рядом», передает «Абзац».

По словам председателя общественной организации Ивана Курбакова, целесообразно ввести налог в 3–5% «для людей из субъектов-доноров и городов-миллионников». Эти ресурсы будут использоваться для улучшения жизни людей в отдаленных регионах России, добавил он.

«Данная мера, по нашему мнению, не окажет существенного влияния на уровень жизни граждан в крупных городах, при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферийных районов», – подчеркнул Курбаков.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков «Высшей школы экономики» (ВШЭ) сообщил, что в этом году планируется переход к новой системе налогообложения — пятиступенчатой шкале НДФЛ. Это приведет к уменьшению доходов населения России на 0,4%. В результате замедлится рост ВВП.

Как самозанятым вести учёт доходов и платить налоги через банк

В 2024 году потребление домохозяйств составило 2,9% из 4,3% экономического роста против 3,8% из 4,1% годом ранее. Увеличение государственных доходов может частично компенсировать потери, считают эксперты.