Набиуллина оценила ситуацию с привлекательностью банковских вкладов в России

Lenta.ru

Банковские вклады несмотря на постепенное снижение ключевой ставки надолго сохранят привлекательность для граждан, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ее комментарий приводит ТАСС.

Набиуллина оценила ситуацию с привлекательностью банковских вкладов в России
© Global Look Press

«Мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции», — оценила ситуацию глава Центробанка, по словам которой предлагаемые кредитными организациями условия продолжат защищать сбережения россиян от обесценивания.

Набиуллина также отметила, что, хотя темпы увеличения депозитов населения несколько снизились с начала года, интерес к вкладам остается высоким, а склонность физлиц к сбережению средств находится на исторически высоких уровнях.

Ранее в ВТБ, комментируя сегодняшнее решение Банка России заявили, что ставки по депозитам в РФ продолжат снижаться, оставаясь при этом достаточно выгодными для фиксации прибыли до конца года.