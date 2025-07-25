С россиян решили взыскивать долги за ЖКХ по-новому

Минстрой начал в качестве эксперимента взыскивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В эксперименте участвуют 17 российских регионов — Коми, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Новый формат был запущен 1 июля 2025 года и продлится до 30 июня 2026-го.

В качестве основной цели эксперимента заявлена цель дебиторскую задолженность потребителей за ЖКУ. Организации ЖКХ смогут обращаться к оператору Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Система отправит запрос в Росреестр, будет уведомлять должника, собирать информацию и далее передавать данные в систему «Правосудие».

В настоящее время при обращении организации ЖКХ в суд она не имеет права получать данные о должнике из Росреестра — этой обязанностью наделены судьи.

Минстрой пообещал, что при работе новой системы разглашение персональных данных собственника до момента вынесения приказа мировым судьей допущено не будет.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил списать многодетным семьям долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).