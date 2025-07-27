Эксперт: россиян в августе ждет серьезное повышение цен на бензин

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В 2025 году бензин в России дорожает плавно, однако в августе водителей ждет резкое изменение ситуации. Об этом в среду, 23 июля, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

В последний летний месяц стоимость топлива может сильно возрасти. В августе автомобилисты будут вынуждены заправлять машины на АЗС за 68-70 рублей за литр (АИ-95+).

— Стоимость бензина вырастет на пару рублей за литр. Это означает, что АИ-95 будет продаваться по цене 67-69 рублей за литр, АИ-92 — 60 рублей за литр, — уточнила эксперт.

В отдаленных российских регионах цены соответственно будут выше, чем в Московском — там бывают сложности с логистикой и небольшой дефицит топлива, передает РИАМО.

Ранее в России предложили освободить многодетные семьи от оплаты проезда по платным дорогам. Особенно это будет полезно для семей, планирующих на машине отправиться в отпуск на черноморское побережье.

Летом бензин на российских автозаправках будет дорожать почти вдвое быстрее, чем в среднем за месяц. Такой прогноз озвучила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова.