Мошенники используют подарки в Telegram для рекламы запрещенного контента или провокаций в отношении владельцев каналов. Об этом сообщил член думского комитета по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, передает ТАСС.

Парламентарий объяснил, как устроена схема подобного мошенничества. Злоумышленник дарит администратору на первый взгляд «безобидный» виртуальный подарок, однако в его описании зашит запрещенный или опасный контент. Это может быть ссылка на наркошоп, онлайн-казино или экстремистские материалы. Данные элементы видят все подписчики канала.

Мошенники стали похищать аккаунты в Telegram через поддельные страницы входа

После этого на владельца канала могут пожаловаться в надзорные инстанции, поскольку он распространяет запрещенный контент. Также не исключаются шантаж и провокации.

Немкин посоветовал регулярно проверять полученные подарки, сразу удалять подозрительные элементы, а также воспользоваться настройками Telegram для ограничения или полного отключения их отображения.

Также депутат напомнил, что владельцу канала следует соблюдать цифровую гигиену и отслеживать происходящее на медиаплощадке.