Средняя пенсия женщин впервые за 10 лет превысила размер выплат мужчинам

Средний размер пенсий женщин, состоящих на учете в системе Соцфонда, впервые с 2015 года превысил размер пенсий мужчин, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Ранее в июле депутат Госдумы Светлана Бессараб объявила о повышении пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа. Выплаты увеличат, заметила она, так как в течение года эти люди накапливают дополнительные пенсионные баллы, а их работодатель перечисляет взносы в Пенсионный фонд.

На 1 января 2025 года средний размер пенсий составил 23 175 рублей: для женщин — 23 249 рублей, для мужчин — 23 028 рублей. В 2024 году средний размер пенсий женщин составлял 20 745 рублей, мужчин — 20 854 рубля.

На 1 января 2025 года средний размер пенсии в сельской местности составил 20 722 рубля, в городах — 24 005 рублей.

С 2015 года, когда средний размер пенсий женщин составлял 10 663 рубля, а мужчин — 11 346 рублей, показатель среди мужчин всегда был выше, отметили журналисты.

Напомним, что российские граждане, которым в августе исполнится 80 лет, с сентября также будут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.