Опубликован список стран по доступности бензина: на каком месте РФ

РИА Новости составило рейтинг стран по доступности бензина. В данном списке Россия занимает 15-ю строчку.

Агентство ссылается на собственный анализ. Как уточняется, в текущем году только в России, Белоруссии и Казахстане стоимость бензина повысилась. Вместе с тем в большинстве государств Европы она, напротив, продемонстрировала снижение. Как уточняется, это обусловлено тенденциями на мировом рынке энергоресурсов.

При этом в России, Белоруссии и Казахстане наблюдается самая низкая стоимость бензина в номинальном выражении. Однако, если сравнивать стоимость бензина с уровнем заработной платы, то лидером по доступности становится Люксембург. На втором месте оказывается Великобритания, а на третьем — Норвегия. Россия занимает лишь 15-е место в этом рейтинге. Ее опередила Испания, но Россия все же находится выше Казахстана в списке.

Ранее управляющий партнер топливного трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко заявил, что в России ситуация на рынке топлива остается устойчивой, поэтому в настоящее время нет оснований для введения ограничений на экспорт бензина для нефтяных предприятий. Участники рынка топлива рассматривают возможность полного запрета на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года. Ограничение может затронуть и нефтяные компании, сообщили агентству два источника, знакомые с итогами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.