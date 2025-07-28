В «Аэрофлоте» рассказали, что делать пассажирам отмененных рейсов

Сбой ИТ-инфраструктуры «Аэрофлота» привел к отмене десятков авиарейсов. В связи с этим перевозчик дал рекомендации пассажирам рейсов, которые были отменены.

В авиакомпании сообщили, что пассажиры могут действовать по одному из сценариев:

вы сможете получить возврат средств в канале приобретения билетов (для билетов, купленных в кассах «Аэрофлота» и на сайте, — после восстановления работы ИТ-систем);

вы сможете переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней (после восстановления работы ИТ-систем);

если вы начали перемещение по маршруту с пересадкой, и ваш второй рейс отменен, вам будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами;

если вы относитесь к группе пассажиров (участники СВО, несопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, требующие специального обслуживания), вам также будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами.