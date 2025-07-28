Зарплату украинских чиновников раскрыли

На Украине заработная плата государственных служащих в три раза превышает средний уровень по стране. Депутат Верховной Рады Надежда Южанина провела сравнение доходов представителей власти и обычных граждан в Telegram.

Как отметила Южанина, «если средняя зарплата госслужащих больше средней зарплаты почти в три раза, то средняя зарплата руководителей госорганов — почти в шесть раз». По ее словам, доходы государственных служащих на Украине увеличиваются с невероятной скоростью. По данным на начало 2024 года, с января по ноябрь их заработок вырос на 61%.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России с 1 октября произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6%. По его словам, основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5% до 7,6% в связи с ростом инфляции.

Парламентарий подчеркнул, что увеличение коснется работников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможенных органов, фельдъегерской службы, а также военнослужащих — как контрактников, так и призывников. Пересчет зарплат начнется с октября, а фактически повышенные суммы начнут поступать уже в ноябре.