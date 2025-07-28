Эксперт оценил привлекательность банковских вкладов после снижения ключевой ставки

Несмотря на снижение ставок по вкладам в российских банках, депозиты все еще остаются одним из самых выгодных инструментов для инвестиций россиян. Об этом в разговоре с Рамблером заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ключевая ставка ЦБ снизилась с 20% до 18% годовых, что уже отражается на банковском секторе. Банки начнут снижать ставки по депозитам, и чуть медленнее — по кредитам, так как им необходимо сохранять маржинальность, отмечал ранее директор розничного бизнеса банка «Синара» Андрей Хафизов. Причем ставки по депозитам начали опускаться до начала цикла снижения ключевой ставки. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков в первой декаде июля 2025 года составила 17,9% годовых, что на 4,4 процентных пункта (п. п.) ниже, чем в конце 2024 года.

Ключевая ставка ЦБ является рекомендательным сигналом для банков, который они охотно используют, снижая ставки по своим вкладам. При этом к снижению ставок они приступили еще до оглашения решения Центробанка по ставке, опираясь на соответствующий информационный фон. Многие банки уже снизили ставки на 1-2%, при этом в дальнейшем будет еще одна волна снижения. Как сильно снизятся ставки, сейчас сказать трудно, ведь у каждого банка своя депозитная политика, которая во многом зависит от рыночной ситуации. Кроме того, в них есть разные вклады – с разными сроками и условиями. Но о том, что ставки по вкладам снизятся еще где-то на 1%, а то и на 2% к существующему в настоящее время фону, можно говорить определенно. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

В обозримой перспективе массового оттока средств со вкладов в российских банках не ожидается, подчеркнул эксперт.

«Некоторые псевдоэксперты говорят о том, что вскоре начнется «денежное цунами» и массовый отзыв денег со вкладов, что средства выплеснут на внутренний рынок, а товаров не хватит, и тут-то и развернется инфляция. Но этого совершенно точно не произойдет, ведь для того, чтобы отзывать деньги со вкладов, нужны более веские основания. За последний год люди поняли, что отзывать свободные средства со вкладов и направлять их на покупку материальных ценностей – это совершенно бесполезное занятие. Покупать товарно-материальные ценности даже долгосрочного пользования нужно только тогда, когда в них действительно есть определенная нужда. Покупать же товары про запас нет никакого смысла, ведь они стареют и морально, и физически. Их цена падает, и человек ничего не выигрывает… Полагаю, в дальнейшем ставки останутся на уровне 14-15%. А для рядовых граждан, неискушенных в финансовых операциях и нерасполагающих большим объемом средств для их проведения, это хороший показатель. Как правило, простые люди выбирают между банковскими вкладами и вложениями в валюту. Думаю, в дальнейшем курс рубля несколько ослабнет к доллару, тем не менее инвестиции в валюту не составят конкуренции доходам по вкладам», - сказал Беляев.

Вместе с тем специалист напомнил, что если у банка отзовут лицензию, то клиенту финансовой организации гарантированно вернут до 1,4 млн рублей.

«Открывая вклад в банке, нужно выбрать оптимальные для себя условия. Также следует помнить, что у банка может быть отозвана лицензия, а системой страхования защищены вклады на сумму до 1,4 млн рублей. Так что если вы хотите отправить на вклады превышающую данное значение сумму, то нужно задействовать несколько банков. Конечно, если говорить об отзыве лицензий, то здесь речь не идет о тех банках, которые занимают первые строчки в наших рейтингах. У них лицензия не будет отозвана, можно сказать, никогда», - отметил эксперт.

Ранее эксперт спрогнозировал скорое снижение ставок по ипотеке и рост спроса на жилье.