Ставки по вкладам стали снижаться быстрее. Что делать вкладчикам

Несмотря на снижение ставок‚ вклады остаются эффективным инструментом сбережений.

Во второй декаде июля 2025 года средние максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков снизились до 17,22% годовых после 17,91% годовых в первой декаде месяца, показал мониторинг ЦБ. Снижение составило 0,69 процентного пункта (п. п.).

Это самое заметное снижение со второй декады декабря 2024 года, когда ставки по вкладам начали снижаться. До этого самое сильное снижение было зафиксировано в третьей декаде декабря 2024 года — 0,59 п. п. При этом данные за вторую декаду не учитывают сокращение доходности вкладов после того, как Банк России на заседании 25 июля 2025 года снизил ключевую ставку сразу на 2 п. п., с 20% до 18% годовых.

Ставки по вкладам на срок до 90 дней упали на 0,61 п. п., с 17,22% до 16,61% годовых; на срок от 91 до 180 дней — на 0,45 п. п., с 17,39% до 16,94% годовых; на срок от 181 дня до года — на 0,68 п. п., с 16,93% до 16,25% годовых; на срок свыше года — на 0,39 п. п., с 15,08% до 14,69% годовых.

Речь идёт о вкладах, которые доступны всем клиентам без дополнительных условий в крупнейших банках по привлечению средств граждан. В мониторинге участвуют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк (ГПБ), Альфа-Банк, Россельхозбанк, банк «Дом.рф», Московский кредитный банк (МКБ), Т-Банк, Промсвязьбанк (Банк ПСБ), Совкомбанк. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Несмотря на снижение ставок, вклады остаются ключевым инструментом сбережений. Эффективной границей можно считать уровень 13–15% годовых — он превышает прогнозируемую инфляцию и обеспечивает прирост сбережений, говорит руководитель продукта «Вклады» в Сравни Илья Васильков.

Эксперт рекомендует разместить свободные деньги на вкладе сейчас, чтобы успеть зафиксировать доходность.