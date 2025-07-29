Банки начали замораживать деньги на счетах россиян

Клиенты российских банков всё чаще сталкиваются с заморозкой средств на картах на срок более 30 дней, а в некоторых случаях — до полугода. В частности, на блокировки жалуются клиенты «МТС Деньги», ВТБ и Газпромбанка.

Банки блокируют карты по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Рост числа жалоб связан с ограничениями на переводы свыше 100 тысяч ₽ в месяц для пользователей, попавших в базу дропперов, рассказала «Известиям» руководитель проекта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. Нововведение вступило в силу с 15 мая 2025 года.

По закону, банк должен приостановить подозрительную операцию на срок до двух рабочих дней, а если клиент не выходит на связь — на 30 дней, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если срок больше, то, вероятно, организация не справляется с потоком подозрительных операций, говорит экономист Андрей Бархота.

Эксперты рассказали, как можно снизить риск блокировок:

не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей, например, в кафе или магазине;

работайте только с продавцами и исполнителями, готовыми заключить договор и выдать чек;

при сборе денег на бытовые или общественные нужды лучше использовать специальные сервисы совместного сбора в банковских приложениях;

при переводе денег знакомым указывайте назначение — «подарок» или «помощь»;

никому не передавайте свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк;

не сообщайте посторонним людям реквизиты своей карты, коды из СМС-сообщений или пуш-уведомлений;

никуда не пересылайте деньги, которые пришли к вам якобы по ошибке: обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя;риски могут нести также переводы криптообменникам и онлайн-казино.

Однако если клиент считает, что его включили в базу ЦБ о попытках переводов без добровольного согласия клиента ошибочно, он может обжаловать это через свой банк или напрямую через интернет-приёмную ЦБ, выбрав тему «Информационная безопасность».