Экспорт бензина из РФ полностью запретили: снизятся ли цены на АЗС?

Экспорт бензина из России запретили для стабилизации внутреннего рынка в период высокого спроса. Решение принято из-за роста биржевых котировок: АИ-92 на 14,8% и АИ-95 на 23% с начала лета. «Российская газета» выяснила, как это повлияет на цены на АЗС.

В материале говорится, что рост цен ускорился с конца июня, несмотря на призывы правительства продавать больше бензина на бирже. Запрет направлен на снижение котировок и увеличение маржинальности АЗС, но не приведет к снижению розничных цен, считают опрошенные эксперты.

Как уточняется, Россия экспортирует мало бензина — около 15% от производства, значительная часть по межправительственным соглашениям. Запрет может снизить рентабельность НПЗ, лишив их валютной выручки, полагают специалисты.

Также эксперты отмечают цикличность административных мер: запрет на экспорт стабилизирует цены, затем они снова растут. С середины июля биржевые цены превысили границы демпфера, что вынуждает нефтяников повышать цены. Полный запрет на экспорт бензина вступит в силу с 30 июля и продлится до 31 августа.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что ожидать значительного роста стоимости топлива на заправках летом не стоит. Собеседник предположил, что цены продолжат медленный рост, но останутся в пределах 8–10% за год.