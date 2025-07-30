В России в 2025 году количество граждан, чья ежемесячная заработная плата превышает один миллион рублей, достигло 45 428 человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Согласно исследованию, число россиян с доходом от миллиона рублей почти вдвое превысило показатель 2023 года, когда таких работников в стране было 24 400. Большая часть миллионеров (34 399 человек) получает от одного до двух миллионов рублей в месяц, тогда как от двух до трех миллионов — 5728 человек, а свыше трех миллионов — 5301 работник.

Наибольшая концентрация высокооплачиваемых специалистов наблюдается в сфере информации и связи (9,9 тысячи человек), торговле (6,7 тысячи человек), обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи человек), а также в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек).

В целом, доля россиян с заработной платой, превышающей один миллион рублей, составляет 0,16 процента от общей численности работников, тогда как в 2023 году этот показатель был вдвое меньше — 0,08 процента.

Стало известно о рекордном росте зарплат в России

Исследование Росстата проводилось среди 95,4 тысячи организаций, за исключением малого бизнеса, и охватило 28,4 миллиона работников, передает РИА Новости.

В связи с ростом инфляции в России с 1 октября отдельным категориям госслужащих повысят зарплату на 7,6 процента.