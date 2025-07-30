Россияне потеряли интерес к курсу рубля

Доля россиян, которые не следят за курсом рубля, впервые за всю историю наблюдений с 2008 года превысила 70%, согласно результатам опроса ФОМ. Она выросла с 64% в июле 2023 года (дата предыдущего опроса) до 72% в июле 2025 года.

Прошлый максимум был зафиксирован в 2019 году. Тогда за курсом не следили 66% россиян, однако уже на следующий год доля упала до 54%. Чаще, чем все граждане в целом, за курсом продолжает следить молодежь. Около 36% россиян в возрасте от 18 до 30 лет наблюдают за валютными колебаниями, 64% этот вопрос не интересует.

Одновременно до исторического минимума упала доля граждан, считающих, что рост курса рубля полезен для российской экономики — 46%. Лишь в 2008 году доля также опускалась ниже половины, до 47%. При этом доля тех, кто считает полезным низкий курс, существенно не изменилась (15%), а вот число затруднившихся с ответом выросло с 33% в 2023 году до 39% в 2025 году.

Влияние курса рубля на экономику и жизнь опрошенные также стали оценивать ниже. Тем не менее, наибольшая доля россиян продолжают считать, что экономика сильно зависит от курса — 34% после 41% в 2023 году. Еще 38% уверены, что курс рубля не влияет на качество собственной жизни.

При этом несколько выросло доверие россиян к доллару, несмотря на его ослабление, и снизилось к юаню. На вопрос о том, в какую иностранную валюту респонденты перевели бы подаренную большую сумму денег с условием, что доступ к ней откроется только через пять лет, большая часть россиян назвала доллар — 29%. На втором месте оказался юань с 27%. Два года назад первой по популярности была китайская валюта (32%), второй — евро (26%), а доллар шел лишь третьим (23%).

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян от 18 лет и старше. Исследование затронуло 97 городских и сельских населенных пунктов в 51 субъекте страны.