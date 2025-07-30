Почему переводить деньги в России стало опасно

Перевод денег по телефону стал настоящей проблемой. Операция, которая раньше была простой и привычной, теперь вызывает опасения. С середины мая клиенты банков начали жаловаться на блокировки переводов и счетов. «Царьград» узнал у кандидата экономических наук Андрея Бархоты, почему перевод по телефону стал таким рискованным.

По словам эксперта, блокировки связаны с попыткой защитить граждан от мошенничества. Если операции на счете кажутся подозрительными, их могут заблокировать, отметил он.

Эксперт рекомендует использовать оплату картой, а не перевод, который является самой уязвимой категорией операций. Они всегда вызывают подозрения, и банк проводит полную проверку, подчеркнул Бархота.

По его словам, если платить картой, QR-кодом или через биометрию, таких проверок нет. Поэтому важно демонстрировать предсказуемое финансовое поведение и избегать резких движений, связанных с крупными суммами, добавил он.

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При переводе следует указывать экономический смысл платежа в графе назначения платежа в мобильном банке. Некоторые считают это лишним, но банки действительно обращают на это внимание, подчеркнул эксперт.