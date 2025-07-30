Россияне готовы брать нелегальный заем ради выгоды

До 15% граждан России могут прибегнуть к услугам нелегальных кредиторов, если процентная ставка будет на 7 процентных пунктов ниже рыночной. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на информацию, предоставленную Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Клиенты микрофинансовых организаций оказались особенно восприимчивы к условиям. Среди них доля потенциальных пользователей «серых» займов достигает 24%. Даже при разнице в процентной ставке всего в 1 процентный пункт 6% россиян и 12% клиентов микрофинансовых организаций рассматривают нелегальные предложения. Если разница в процентной ставке увеличивается до 5 процентных пунктов, доля таких респондентов возрастает до 9% в общей выборке и до 17% среди клиентов микрофинансовых организаций.

По данным центра, в группе повышенного риска находятся молодые люди, участники специальной военной операции, а также те, кто сталкивается с трудностями при получении официальных кредитов.

В условиях растущего спроса на услуги и товары Центробанк не остался в стороне. В мае регулятор обнародовал данные о 2780 структурах, которые были выявлены в первом квартале 2025 года и имели признаки незаконной деятельности. Это на 56% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из общего числа выявленных структур 1638 были классифицированы как финансовые пирамиды, а 236 — как нелегальные кредиторы.