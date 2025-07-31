Мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров
Мошенники начали предлагать пожилым россиянам оформить виртуальную кредитную карту.
Об этом пишут «Известия», сообщает ИА DEITA.RU.
Как удалось зафиксировать экспертам компании F6, представителям старшего поколения обещают оформить карту с любой кредитной историей и без дополнительных ограничений. Данная схема в самую первую очередь ориентирована именно на пенсионеров.
Жулики указывают, что кредит одобряют «почти всем», а наличие кредитной истории «не важно». Гражданам предлагают оформить кредит под 99% годовых или 0,27% в день от суммы займа, а срок действия лимита — один год.
Эксперт раскрыл новую изощренную схему мошенников
Для получения карты необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, заполнить анкету и после одобрения заявки подписать договор онлайн. В процессе требуют указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, паспортные данные, ИНН и СНИЛС, адрес регистрации и фактического проживания, а также сведения о месте работы, стаже и доходах.
Под предлогом оформления карты мошенники требуют перевести комиссию в размере 3050 рублей. Однако главная опасность заключается в добровольной передаче пользователями личных данных — информации о доходах, месте работы и других анкетных сведениях. Эти данные могут быть использованы для дальнейших мошеннических действий.