Любимое лакомство россиян взлетело в цене

В России стоимость кваса увеличилась на 34% — с 93 до 124 рублей за 1,5 литра. Цена мороженого выросла на 8% — с 94 до 101 рубля за порцию, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Контур.Маркет».

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На основе информации, полученной из 20 миллионов чеков за июнь и июль 2024 и 2025 годов, специалисты сервиса провели исследование и проанализировали, как менялись цены и спрос на два популярных летних продукта. Мониторинг показал, что спрос на эти товары снизился, что может быть связано с погодными аномалиями, отмечают специалисты.

По словам аналитика «Контур.Маркета» Ксении Корзан, в связи с удорожанием сырья, материалов для упаковки и транспортных расходов, производители были вынуждены повысить цены на десерты и напитки. Это, в свою очередь, отразилось на динамике стоимости и спросе со стороны покупателей. Среди основных причин снижения спроса на мороженое и квас как традиционные летние лакомства можно выделить неблагоприятные погодные условия в большинстве регионов России: холодную весну и дождливое лето, заявила собеседница.

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Сообщается, что реализация кваса сократилась на 29%. Мороженое потеряло 10% клиентов по сравнению с 2024 годом. В большинстве регионов России температура была ниже нормы, что привело к снижению спроса на охлажденные продукты. Из-за увеличения стоимости люди могут отказываться от «необязательных» приобретений. Продажи кваса упали на 29%. Мороженое потеряло 10% покупателей по сравнению с 2024 годом. В большинстве регионов РФ температура была ниже нормы, что снизило потребление охлажденных продуктов. Из-за роста цен люди могут отказываться от «необязательных» покупок.