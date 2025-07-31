Курятина стала деликатесом для россиян

К середине июля в России наблюдалось увеличение средних оптовых цен на мясо птицы на 18%. Об этом со ссылкой на данные NTech сообщает «Коммерсант».

В период с 14 по 20 июля цена на тушку бройлера увеличилась на 18% и составила 185 рублей за килограмм. Филе подорожало на 24% до 307 рублей за килограмм, голени — на 12% до 184 рублей, окорочка — на 10% до 165 рублей, а крылья — на 1% до 200 рублей. Особенно заметно выросла стоимость фарша механической обвалки, который используется для производства колбасных изделий, сосисок и полуфабрикатов. Цена на него увеличилась на 40% и составила 98 рублей за килограмм.

Специалисты связывают повышение цен с несколькими причинами. Среди них — сезонный фактор, рост спроса на фарш механической обвалки и его экспорт, инфляционная инерция — рост цен на корма, увеличение фонда оплаты труда (на 32%), стоимости электроэнергии (на 20%) и тарифов на коммунальные услуги.

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По информации Министерства сельского хозяйства, в минувшем году объем экспорта мясной продукции из России вырос на 27%. В ведомстве подчеркнули значительное увеличение поставок всех основных видов мяса. В частности, экспорт свинины за рассматриваемый период увеличился на треть, мяса птицы — на четверть, а говядины — на 22%. Стоимость экспортируемой продукции составила 1,7 миллиарда долларов.