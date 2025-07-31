Россиянам рассказали о неочевидном налоге

Российские граждане обязаны платить налоги с подарочных сертификатов. Однако это правило действует не всегда. Подарочный сертификат должен быть выдан индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, а его стоимость должна превышать установленный лимит, заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Как отмечается, в рамках программы можно получить сертификат на сумму до 4000 рублей в год без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если стоимость подарков превышает этот лимит, то налог будет рассчитываться с разницы, и его ставка может варьироваться от 13% до 22%. Это зависит от статуса получателя.

Депутат также подчеркнул, что важно учитывать условия получения сертификата. Например, если его выдали в рамках рекламной кампании или промоакции, то ставка налога составит 35%.

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Обязанность по уплате налогов возникает не в момент получения сертификата, а когда человек начинает его использовать. Именно тогда налоговый агент должен удержать и перечислить налог на доходы физических лиц, уточнил Чаплин.

В случае если организация, которая предоставила сертификат, не выполнила свои налоговые обязательства, то ответственность за это ложится на получателя, сообщил депутат. В такой ситуации, по его словам, получатель должен самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ. Срок подачи — до 30 апреля следующего года, а уплатить налог необходимо до 15 июля, добавил Чаплин.