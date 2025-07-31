Названа причина, по которой медианная зарплата в России выросла в 1,4 раза

Медианная заработная плата в России составила 73,9 тысячи рублей – против 52,5 тысячи двумя годами ранее. Впечатляет даже не столько сама цифра, сколько динамика: за сравнительно короткое время показатель вырос в 1,4 раза, чего раньше не наблюдалось. Медианные зарплаты всегда были меньше средних и статистически меркли на их фоне, при этом куда точнее отражали реалии рынка труда.

© Московский Комсомолец

В России медианные зарплаты рассчитывает Росстат – на основе информации, получаемой из Социального фонда. Речь идет о значении, которое находится посередине всех зарплат работников (в стране, отрасли, организации, отделе). Условно, медиана делит персонал на две половины: тех, кто зарабатывает больше определенного уровня, и тех, кто меньше. Считается, что она дает более репрезентативную картину, чем средняя, и практически не подвержена влиянию минимально и максимально экстремальных показателей.

Со средней зарплатой все намного проще: нужно лишь сложить зарплаты всех работников и поделить на их количество. Но в масштабах страны эта формула работает криво, постоянно искажая действительность, не учитывая огромные разрывы в доходах населения – и в отраслевом, и в региональном разрезах. Так, по данным Росстата за март, номинальная начисленная зарплата на территории РФ в марте составила 97 тысяч рублей в месяц. При этом в Центральном федеральном округе — почти 128 тысяч, а в Южном федеральном округе — 66 тысяч.

Ну а самая высокая медианная зарплата в России – на производствах табачных изделий: 155,4 тысячи рублей. Работники экстерриториальных организаций и органов получают 135,2 тысячи, сферы полезных ископаемых – 127,6 тысячи, информации и связи – 125,6 тысячи, финансовых и страховых компаний – 118,3 тысячи. В аутсайдерах значатся сферы образования (50,5 тысячи рублей), культуры, спорта, досуга и развлечений (51,9 тысячи), здравоохранения и соцуслуг (56,1 тысячи рублей).

– С одной стороны, рост медианной зарплаты в 1,4 раза с 2023 года объясняется нехваткой рабочих рук: сегодня безработица находится на рекордно низкой отметке в 2,3%, – рассуждает в беседе с «МК» директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. – Но есть нюансы: например, в табачной индустрии крайне высока степень автоматизации, а доля ручного труда ничтожно мала. Помнится, цыганка Кармен вручную скручивала сигары из листьев табака на фабрике в Севилье, порой (как пишет в своей новелле Проспер Мериме) используя свои бедра вместо стола. Сегодня заводское производство сигарет сродни производству патронов: «гильзы» бумажные, линии полностью автоматизированные, людей требуется мало, но нужно следить за процессом, обслуживать и налаживать технику. Да, продукция типовая, массовая, но в данном случае без квалифицированных специалистов не обойтись. Их требуется мало, зато платят им, соответственно, много.

Что касается сферы финансов и страхования, зарплаты там выросли примерно по той же причине. Банки массово переходят на цифровые технологии, используют искусственный интеллект, кроме того, закрывается огромное количество отделений, происходят слияния и поглощения, сокращается низовой аппарат. Страховые агенты, которые некогда выполняли роль главного канала продаж, уже вовсе не нужны: все операции осуществляются онлайн. Ручной труд вытесняется автоматизированным, а оставшиеся сотрудники от этого только в выигрыше.

– Почему сферы образования, здравоохранения, соцуслуг настолько отстали от лидеров в оплате труда работников?

– Сокращать людей в этих секторах не получается, а производительность труда низкая. Выход на самом деле есть – это дистанционное (теле-) образование и дистанционная (теле-) медицина. В первом случае уроки могут транслироваться онлайн, скажем, из Москвы, а учителям на местах останется только проверять домашние задания и заниматься воспитательной работой. Это позволило бы сократить число школ в отдаленных маленьких поселках, где ради 20 (условно) проживающих там детей приходится содержать целое учебное заведение. Ну а учителям – повысить зарплаты. В Бразилии, например, полно народу обитает в амазонских джунглях, в уголках, до которых не добраться, и там формат телеобразования является единственно возможным и спасительным выходом.

Внедрение механизмов телемедицины также решило бы многие проблемы, в том числе с качеством и оплатой труда. В российских регионах остро не хватает хороших врачей-диагностов и современного диагностического оборудования; можно было бы поручить это дело федеральному центру, а на местах – собирать информацию о состоянии больных, делать анализы, рентгеновские снимки, какие-то первичные осмотры, отправляя затем все эти данные в ту же Москву для детального изучения. Вопрос не раз поднимался на правительственном уровне, но воз и ныне там. У нас масса людей тяжело болеет и умирает не потому, что нет врачей, а потому, что вовремя не был поставлен диагноз...