Путин освободил военных от уплаты важного сбора

Силовики могут бесплатно проезжать по платным автодорогам и участкам платных автодорог, сообщает ИА DEITA.RU.

Президент Путин подписал закон об освобождении военны от уплаты денег за проезд по платным трассам. Ранее такой опции не было - и в воинские части и управления приходил счета на оплату.

Первоначально планировалось, что бесплатный проезд появится у транспортных средств Вооруженных сил РФ, Росгвардии и ФСБ. Ко второму чтению в льготный список по просьбе правительства России добавили автомобили и мотоциклы МВД, Следственного комитета, ФСО, прокуратуры, фельдъегерской службы и Главного управления специальных программ президента.

Закон о расчете военных пенсий в 2025 году вступил в силу

В тексте закона уточняется, что транспорт в основном направляется на решение оперативных задач, требующих быстроты принятия решений. Взимать плату с силовиков - неуместно.

Эти поправки авторы называют особо актуальными в период проведения специальной военной операции и защиты граждан от террористических актов. Об этом сообщает «Российская газета».