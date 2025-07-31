Путин подписал закон о двух пенсиях для участников спецоперации

Право на две пенсии получат участники специальной военной операции, которые стали инвалидами. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

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Военнослужащие и добровольцы, служившие начиная с 11 мая 2014 года теперь имеют официально закрепленное право на получение государственных пенсий с подробным регламентом условий, размеров и порядка их назначения. При этом лица с инвалидностью смогут одновременно получать две пенсии.

Также вводятся дополнительные гарантии для мобилизованных и контрактников: при расчете пособий по временной нетрудоспособности допускается замена периодов для вычисления среднего заработка более выгодными календарными годами, что может увеличить сумму выплат. Впервые установлен четкий механизм выплаты пенсионных накоплений наследникам погибших участников боевых действий.

Кроме того, с 1 января 2027 года Социальный фонд России начнет регулярно информировать граждан предпенсионного возраста о предоставляемых им специальных льготах.