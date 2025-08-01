Россиянам, которые собирались закупиться долларами, стоит сделать это как можно скорее.

Такой совет гражданам в беседе с агентством «Прайм» дал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, россиянам нужно поторопиться с покупкой американской валюты в связи с тем, что уже в самое ближайшее время, вероятнее всего, произойдёт слом тренда и денежная единица РФ начнёт слабеть в паре с долларом.

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Как считает специалист, разговор вектора произойдёт в конце лета, то есть в течение последних недель августа. Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней доллар уже успел подорожать на целых три рубля.

До этого момента оценка нацвалюты РФ несколько месяцев держалась в узком диапазоне 77,4-79,5 рубля за доллар. Сейчас же впервые за долгое время на рынке происходит устойчивую консолидация валютного рынка.

В этой связи, эксперт рекомендовал россиянам поторопиться с осуществлением денежных операций с долларом, в частности, с его покупкой, дабы успеть приобрести валюту США без больших финансовых издержек.