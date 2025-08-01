Финэксперт: к блокировке счетов необходимо подготовиться заранее

На фоне жалоб россиян на длительную блокировку средств на банковских картах финансовый эксперт и бизнес-аналитик Наталия Чуркина рассказала «Постньюс», как предпринимателям и обычным гражданам защитить себя от ограничений.

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Как заметила эксперт, блокировки средств по закону о противодействии отмыванию доходов в первую очередь наносят удар по тем, кто не подготовился к возможным ограничениям. Чуркина подчеркнула, что бизнес должен заранее обезопасить себя, чтобы не столкнуться с заморозкой счетов, длительность которой может доходить до двух месяцев.

Чуркина предупредила, что предприниматели должны тщательно проверять контрагентов, регулярно использовать специальные сервисы мониторинга и иметь на руках документы, которые подтверждают происхождение и назначение каждого платежа. Собеседница издания обратила внимание на то, что для минимизации рисков следует проводить все транзакции за два-три дня до крайнего срока исполнения, чтобы у банка хватило времени на проверку.

Эксперт уточнила, что блокировка является автоматическим процессом, поэтому крайне важно незамедлительно обращаться в службу поддержки банка, быть спокойным и предоставить договор или счет. Банки реагируют на это очень оперативно в силу того, что это способ удержать клиента, ведь конкуренция в этой сфере все еще большая, продолжила Чуркина.

Собеседница издания посоветовала индивидуальным предпринимателям и физическим лицам внимательно относиться к назначению платежей, указывать его в комментариях к переводам и просить то же самое от отправителей, поскольку это снижает вероятность возникновения подозрений. Эксперт также рекомендует иметь счета в нескольких банках, чтобы в случае временной блокировки иметь возможность продолжать вести дела или оплачивать покупки.