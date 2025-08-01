Минфин объяснил причину задержки выплат по накоплениям

Средства по программе долгосрочных сбережений (ПДС) будут выплачены вкладчикам до сентября 2025 года. Причину задержки выплат по накоплениям объяснил Минфин России в своем Telegram-канале.

«В настоящее время ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета на осуществление софинансирования. Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года», — сообщили в министерстве.

Ранее в России предложили обсудить перевод накоплений граждан из негосударственных пенсионных фондов в программу ПДС. С такой инициативой на Петербургском международном экономическом форуме выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.