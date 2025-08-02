Раскрыт размер пенсии неработающего

В текущем году пенсия гражданина, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин, его цитирует РИА Новости.

По словам парламентария, если человек не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8 824 рублей и доплату.

«Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную — если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума, который на 2025 год для пенсионеров — 15 250 рублей», — уточнил Говырин.

С нынешнего года все больше неработающих пенсионеров становятся работающими

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что средняя заработная плата жителей России увеличилась с 2022 по 2024 год на 23,9 процента, в реальном выражении. Он напомнил, что с января по май текущего года зарплаты выросли с 88981 рубля до 99422 рублей (плюс 11,73 процента).