Названы самые высокооплачиваемые офисные профессии в 2025 году

Стали известны самые высокооплачиваемые офисные профессии за первое полугодие 2025 года. Возглавляет их работа аналитиком. Данную информацию приводят эксперты сервиса «Авито Работа».

«Аналитики стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами I полугодия», — указано в материале.

Информацию приводит РБК. Сообщается, что их средняя зарплата достигла более 120 тысяч рублей в месяц.

Вторую позицию заняли инженеры со средней зарплатой в 107 тысяч рублей. И тройку лидеров замыкают архитекторы с зарплатой более 103 тысяч рублей в месяц. Также сообщается о наибольшем приросте зарплаты у менеджеров по персоналу, а именно в 28%, а их заработная плата составляет более 71 тысячи рублей.