Россияне пожаловались на навязанные страховки по кредиткам

Россияне жалуются на навязанные страховки по кредитным картам. Об этом со ссылкой на данные «Народного рейтинга Банки.ру» сообщает газета «Известия».

Клиенты банков жалуются на автоматическое подключение полисов при заключении договора, из-за чего они сталкиваются с крупными списаниями вплоть до 10 тысяч рублей в месяц. В Центробанке отмечают, что случаи навязывания страховок не носят массового характера, но регулятор видит отдельные нарушения и ведет с организациями индивидуальную работу. С 2024-го также ужесточили правила выдачи кредитных продуктов — банкам запрещено автоматически включать платные продукты без явного согласия клиента.

Чаще всего с кредитками продают страховку жизни и здоровья, а также страховку на случай потери работы, заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев. Также клиентам предлагают покрытие от мошенничества и страхование покупок на случай, если приобретенные по карте товары были повреждены, украдены или утеряны.

Участники рынка стремятся нарастить свои доходы на фоне упадка сегмента кредитных карт — он становится менее выгодным из-за высоких ставок по вкладам. Как отмечает экономист Андрей Бархота, при оформлении сотрудники могут приводить разные аргументы вроде «без страховки вы не получите нужного вам лимита» или «без полиса мы будем вынуждены повысить вам процентную ставку».

В условиях высокой ключевой ставки кредитные карты невыгодны для банков, особенно если клиент укладывается в льготный период. Это заставляет игроков рынка подстраиваться под новые условия с помощью разнообразных уловок, точечного ухудшения условий и непрозрачного информирования, добавил эксперт.

В I квартале 2025 года в России на 42,2 процента снизилось число жалоб на навязывание банками платных дополнительных услуг при получении займа. Доля таких претензий за год снизилась с 6,5 до 2,9 процента. По итогам 2023 года число жалоб россиян на навязывание банками дополнительных услуг уменьшилось вдвое, до 2,3 тысячи.