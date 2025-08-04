В России женщины начали трудоустраиваться быстрее мужчин

По состоянию на конец первого полугодия 2025 года женщины впервые за пятилетний период начали трудоустраиваться быстрее мужчин: процесс занял в среднем пять месяцев и три дня — на четверо суток меньше, чем у представителей сильного пола, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата.

Предыдущий раз подобная ситуация наблюдалась в пандемийном 2020 году, когда массовый переход на удаленный режим работы снизил значение гендерных предпочтений нанимателей. Нынешний тренд обусловлен иными факторами.

Во-первых, это кадровый дефицит: компании, ранее избегавшие найма женщин из опасений их ухода в декрет, теперь вынуждены отказываться от стереотипов, отметила профессор Финансового университета Юлия Долженкова.

Во-вторых, соискательницы чаще соглашаются на менее оплачиваемые позиции ради гибкого графика и возможности совмещать профессиональные обязанности с семейными. Кроме того, женщины чаще представлены в отраслях с относительно невысоким уровнем доходов.

При этом сохраняется значительная разница в оплате труда. Согласно последним доступным данным, в 2023 году мужчины в среднем зарабатывали на 27% больше. Текущий разрыв мог дополнительно увеличиться в связи с обострением кадрового дефицита в преимущественно «мужских» секторах, таких как оборонно-промышленный комплекс.