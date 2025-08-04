История с поиском диска с биткоинами на $1 млрд завершилась

Британец Джеймс Хауэллс завершил многолетние поиски случайно выброшенного на свалку жесткого диска с биткоинами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Журналисты заметили, что на жестком диске хранилось 8 тыс. биткоинов (по другим данным — 7,5 тыс.) стоимостью $950 млн (более 76 млрд рублей).

По их данным, в ящике стола у Хауэллса в 2013 году лежали два 2,5-дюймовых HDD. От одного из которых он собирался избавиться, а на другом был цифровой кошелек с биткоинами.

Девушка молодого разработчика по ошибке выбросила в мусорный бак именно тот жесткий диск, на котором хранилась криптовалюта. Мусоровоз в тот же вечер отвез контейнер на городскую свалку Ньюпорта.

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Через четыре года, когда цена биткоина подскочила до $13 тысяч, Джеймс впервые вспомнил про свой HDD, решил попробовать его подключить, и понял, что потерял очень крупную сумму.

Мужчина принял решение начать поиски устройства. Изучил динамику движения техники, составил план, смог сузить область поиска до 200 квадратных метров свалки, а объем работ — до 300 тыс. тонн мусора.

В дальнейшем программист разрабатывал все новые и новые планы, привлекал фонды, спонсоров, обращался с прошениями в мэрию. История длилась порядка 8 лет.

Ранее сообщалось, что Хауэллс проиграл дело в Верховном суде, ему не удалось добиться разрешения на масштабные раскопки на свалке.