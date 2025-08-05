Россиянам рассказали о нюансах налогообложения доходов по вкладам

В 2025 году необлагаемый налогами лимит по банковским вкладам в России останется без изменений и составит 210 тысяч рублей. Для большинства владельцев депозитов ставка сохранится на уровне в 13 процентов, разъяснил член комитета по бюджету и налогам Госдумы (ГД) Всеволод Чаплин. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий пояснил, что доходы по вкладам ниже установленного лимита не будут облагаться налогами. Если же на депозите накопилась сумма от 210 тысяч до 2,4 миллиона рублей, то владельца вклада обложат по ставке в 13 процентов. В случае превышения верхней границы он должен будет уплатить налог по тарифу в 15 процентов, отметил Чаплин.

С этого года также снизится финансовая нагрузка на владельцев долгосрочных вкладом со сроком от 15 месяцев, добавил депутат. Теперь неиспользованный лимит переносится на следующий год. Вкладчикам, напомнил Чаплин, не нужно самостоятельно подавать декларацию в Федеральную налоговую службу (ФНС). Банки в автоматическом порядке сами предоставляют ФНС всю необходимую информацию о вкладах граждан, заключил он.

Подобный налог россияне впервые уплатили в прошлом году. Тогда суммарные поступления в ФНС составили 111 миллиардов рублей. В 2025-м налоговики планируют взыскать в бюджет сумму, почти в 2,4 раза превышающую нынешнюю, а именно 251,49 миллиарда рублей. В 2026-м, как ожидается, она снова вырастет, но уже не столь значительно — до 262,14 миллиарда.