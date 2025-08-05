Экономист рассказал, что будет с зарплатами в России в 2025 году

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в программе «Есть работа» на радио «Комсомольская правда» заявил, что реальные зарплаты в России вырастут существенно.

Как пояснил эксперт, это связано с перестройкой социально-экономического развития России под запросы финансового и технологического суверенитета, что повысит спрос на высококвалифицированные кадры и приведет к росту зарплат.

Подчеркивается, что зарплаты вырастут и за счет повышения МРОТ, который в 2025 году составит 22 400 рублей. По словам специалиста, за два года «минималка» увеличится на 40,7%, что позитивно скажется на уровне оплаты труда. По прогнозам Балынина, средние зарплаты по стране вырастут на 18-20% номинально, что в абсолютных цифрах составит около 105 тысяч рублей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Росстата сообщило, что число жителей России, чей доход превышает миллион рублей в месяц, увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом. В настоящее время таких людей более 45 тысяч.

Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

По итогам исследования стало известно, что 45 428 человек получают доход в размере более миллиона рублей. В исследовании не принимали участие представители малого предпринимательства. Согласно статистическим данным, большинство состоятельных граждан России заняты в сфере информационных технологий и коммуникаций.