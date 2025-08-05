Банки массово отказывают россиянам в реструктуризации долгов

Банки в 80% случаев отказывают своим клиентам в предоставлении кредитных каникул или реструктуризации долга. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

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Реструктуризация долга - это смягчение условий договора для человека, взявшего кредит. Во втором квартале этого года количество обращений с просьбой предоставить кредитные каникулы выросло в 2,2 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года - до 233,8 тысячи, а по ипотечным кредитам - на 30% (до 6,5 тысячи), пишет газета "Известия".

Число обращений для реструктуризации по собственным программам банков увеличилось до 1,5 миллиона - на 87%, уточнили в Центробанке.