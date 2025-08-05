Россияне перестали стыдиться бедности

Жители России больше не стыдятся бедности и экономят на предметах роскоши. Об этом сообщило издание «АиФ» со ссылкой на исследование, проведенное финансовым маркетплейсом.

Более того, 27 процентов россиян стали экономить даже на тех вещах, которые относятся к категории первой необходимости. На то, что за последний год качество жизни из-за вынужденной экономии серьезно ухудшилось, пожаловались 60 процентов граждан РФ. Лишь шесть процентов заявили об улучшении, достигнутом за счет более рачительного поведения. Кроме того, положение 23 процентов осталось неизменным.

Почти 70 процентов экономили последний год на предметах роскоши, а 60 процентов — на туризме. На развлечениях (а также спорте) и бытовой технике экономили 51 и 28 процентов соответственно. Исследование также показало, что 44 процента пытаются выбирать более дешевые товары, а 18 процентов закупаются оптом.

Комментируя такие данные, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская заметила, что сокращение расходов не означает, что люди переходят в режим экономии. Все дело в меняющейся модели поведения покупателей. Показная роскошь перестала быть приоритетом для всех слоев общества. Даже в высшем классе теперь ведут себя скромнее. Кроме того, дорогие путешествия стали чаще проигрывать ремонту квартиры, дома, расширению дачи.

Ранее выяснилось, что больше половины граждан России, покупающих строительные товары, занимаются ремонтом не столько по необходимости, сколько по зову сердца. Для многих это стало основным хобби.