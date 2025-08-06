В России будут контролировать покупателей золотых монет

Российский минфин планирует ужесточить контроль за оборотом инвестиционных и коллекционных монет из драгметаллов. Согласно опубликованному на сайте ведомства законопроекту, изменения коснутся как банков, так и частных инвесторов и коллекционеров. При этом монеты приравняют к обычным ювелирным украшениям – они потеряют свой особый статус и «исключительность», объяснил член МРО «Деловая Россия», руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в эфире Общественной Службы Новостей.

По словам специалиста, с принятием документа выпущенные Банком России золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты потеряют свой статус средства платежа и будут приравнены к обычным изделиям из драгметаллов и ювелирным украшениям. Глобально же речь в проекте идет о необходимости идентифицировать покупателей монет – по тому же принципу, который применяется в отношении приобретателей ювелирных украшений.

Кроме того, теперь сделки с монетами должны проходить строго с применением контрольно-кассовой техники, которая используется для учета драгметаллов, а данные о каждой такой сделке будут передаваться в ГИИС ДМДК (Государственная информационная система учета драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них).

«Также расширяется перечень договоров. Банкам и другим участникам рынка придется собирать персональные данные клиентов при заключении более широкого круга договоров, связанных с оборотом монет. Например, не только купли-продажи, но и хранения, комиссии и так далее», --― добавил Хаминский.

По его словам, эти изменения должны сделать рынок монет из драгметаллов более прозрачным для государства. А для самих участников, то есть банков, дилеров и ломбардов, нововведения означают дополнительную административную нагрузку, так как им придется вводить новые системы отчетности, строго следовать требованиям по идентификации и кассовым операциям. Частные владельцы, коллекционеры и инвесторы тоже должны будут проходить через обязательную процедуру идентификации при совершении сделок.

«Таким образом, Минфин лишает инвестиционные монеты их прежней «исключительности» в правовом поле оборота драгметаллов, подчиняя их общему строгому режиму учета и контроля», ― заключил юрист.

Напомним, также в России с 20 августа банки введут обязательный контроль сделок клиентов физических и юридических лиц по покупке и продаже монет и слитков. Отчеты будут предоставляться Росфинмониторингу. Уточняется, что за ужесточение правил выступало министерство финансов, поскольку увидело риски в вывозе золота «в карманах» за рубеж.