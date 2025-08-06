Стало известно, кому из россиян повысят зарплату с октября

С 1 октября 2025 года произойдет увеличение денежного содержания у определенных категорий граждан России. Как уточнил декан юридического факультета НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов, данная мера затронет служащих государственных структур.

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Увеличение окладов распространяется на персонал федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; сотрудников федеральных органов государственной власти, подчеркнул профессор. Его слова приводит агентство «Прайм».

Дополнительно рост доходов ожидает гражданских лиц, занятых в воинских формированиях. А также работников организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Основываясь на положениях правительственного распоряжения от 1 августа 2025 г. № 2071-р, становится понятно, что с указанной даты оплата труда для этих групп работников возрастет на 7,6%, добавил Виноградов.

Как пояснил эксперт, в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, предусмотрено систематическое повышение уровня заработной платы для поддержания ее покупательной способности.