Долги за ЖКУ начали взыскивать по упрощенной схеме: что изменилось

В ряде регионов России начал действовать эксперимент по упрощенному взысканию долгов за коммунальные услуги.

© Deita.ru

Об этом в своём Телеграм-канале рассказал юрист Евгений Фурин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, главная цель изменений — сделать процедуру взыскания коммунальных долгов для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций более быстрой и экономичной. В частности, граждане, не оплатившие услуги вовремя, могут столкнуться с автоматическим списанием средств с банковских счетов, отмечает эксперт.

Теперь организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, достаточно подать заявку в ГИС ЖКХ, указав ФИО должника и сумму долга. Автоматизированные системы ГИС ЖКХ самостоятельно найдут все необходимые сведения о должнике (ИНН, адрес регистрации и др.), сформируют электронное заявление о выдаче судебного приказа, определят мирового судью по адресу регистрации и отправят ему заявку.

После этого судья вынесет судебный приказ и также в электронном виде передаст его в ГИС ЖКХ. Если должник не возразит в течение 10 рабочих дней со дня получения копии приказа (обычный порядок), то он будет направлен в Федеральную службу судебных приставов. Важно отметить, что граждане узнают о взыскании только после списания денег с их счета.

За долги по ЖКХ начнут судить онлайн и арестовывать счета

Даже при использовании обычных судебных приказов должники зачастую узнают о них только тогда, когда приставы уже начинают списывать средства — копию приказа обычно направляют по адресу регистрации, а не по фактическому месту проживания.

В рамках эксперимента уведомление стало более формальным: после вынесения приказа его копия направляется только в электронном виде в личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом не имеет значения, открыл ли человек письмо или пользуется ли он этим порталом вообще, пояснил юрист.

По его словам, граждане могут избежать участия в эксперименте: если они отключили получение электронных писем от госорганов в своем кабинете на «Госуслугах» или вовсе не зарегистрированы на портале, то копия приказа будет отправлена им по почте.