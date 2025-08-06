Назван приемлемый для россиян уровень ипотечной ставки

Приемлемой и финансово оправданной для россиян станет ставка по ипотеке в размере 13-14 процентов. Посильный процент по жилищным кредитам раскрыл директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, при таких условиях платеж по ипотеке будет сопоставим с арендой жилья или чуть выше — так он окажется в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом.

В некоторых регионах России, если учитывать ипотеку на длительный срок, приемлемой окажется ставка в размере 15 процентов. Выше этого значения кредиты на жилье будут «псевдодоступными», считает Тумин. Формально такую ипотеку одобрят, но выплачивать ее станет затруднительно и финансово неоправданно.

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Объединённое Кредитное Бюро подвело итоги ипотечного кредитования в первом полугодии 2025 года.

По данным аналитиков, за отчетный период было выдано 330,48 тыс. кредитов на жилье на общую сумму 1,46 трлн рублей, в среднем за месяц на 243,13 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 52%, объем - на 51%. С января по июнь 2024 года банки выдали 686,82 тыс. ипотечных кредитов на 2,98 трлн рублей, в среднем за месяц на 496,51 млрд рублей.

По предварительным оценкам ВТБ, в июле по сравнению с предыдущим месяцем выдачи ипотеки выросли на 11%. В общей сложности банки предоставили покупателям недвижимости займы на 340 млрд рублей. И подавляющее большинство кредитов (83% в общем объеме) банки выдали по госпрограммам.

Пока госпрограммы являются главным инструментом приобретения жилья в новостройках, однако ситуация может измениться уже по итогам августа. Семейная ипотека, выдачи которой начиная с марта восстанавливались, в ближайшее время может снова стать недоступной значительной части заемщиков. Потому что банки начнут сворачивать работу по госпрограммам. Рынок вернется к ситуации, которая складывалась на нем в начале этого года, когда из-за изменившихся требований банков льготные кредиты удавалось получить немногим.

Если выплата, которую банки получают из бюджета при выдаче кредитов по госпрограммам, в прежнем виде не будет сохранена, кредитные организации сократят работу по этим программам. Первые заявления банков, которые в преддверии изменений начали пересматривать условия ипотечных госпрограмм, уже появились.

Российские банки с августа повысили первоначальный взнос по ипотеке до 30% из-за рисков, которые создают лица, получившие кредиты с меньшим и даже нулевым взносом. Такое объяснение в беседе с «МК» дал директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Он отметил, что даже если бы не было льготного кредитования, заемщики, получившие средства с первоначальным взносом менее 20% – это «зона риска» для любого профессионального кредитора.

«Поэтому банки, в том числе следуя требованиям регулятора, повышают размер первоначального взноса», – отметил Мехтиев.

Эксперт отметил, что для снятия проблемы доступности жилья для тех, кто не может быстро накопить на первоначальный взнос, нужна целевая, а не безадресная, льготная ипотека, а также стимулирование накопления первоначального взноса.

«Также необходимо стимулирование страхования рисков банков при недостаточности первоначального взноса, вплоть до целевого финансирования такого страхования», – заключил он.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ближайшее время может быть введена дифференцированная ипотечная ставка.

Он отметил, что правительство обсуждает такую инициативу. Спикер заявил об этом в ходе рабочей поездки в Саратов на встрече с жителями (видео опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов").

Володин пояснил, что в Москве ставка должна быть одной, а в Саратове - другой - соразмерной средней зарплате в Саратовской области.

"Тогда будет социальная справедливость", - сказал председатель ГД.

Он напомнил, что сейчас ставки одинаковые, при этом в Москве зарплата в 2,5 раза выше, чем в Саратове.

"Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает", - добавил председатель Госдумы.

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В Москве должны быть самые низкие цены по ипотеке, так как цены на жилье в столице сильно превышают местные зарплаты. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, передает «Газета.Ru».

Так финансист прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина ввести дифференцированные ставки по ипотеке в регионах. По словам Селезнева, в регионах жилье сейчас доступнее, чем в Москве. Он отметил, что в столице при ипотечной ставке 6 процентов и стоимости квадрата 310 тысяч рублей можно купить однокомнатную квартиру площадью 40 квадратов за 12,4 миллиона рублей, ежемесячный платеж в таком случае составит до 75 тысяч рублей. В Иваново такая же квартира обойдется в 3 миллиона рублей, или до 18 тысяч рублей в месяц.

«То есть разница — более чем в четыре раза. Вот только разница в зарплатах не так велика. В Москве медианная зарплата составляет 100-120 тысяч рублей, а в Иванове — 40-50 тысяч рублей. Разница — в 2,5 раза», — объяснил Селезнев.

Он добавил, что в такой ситуации более половины москвичей не могут позволить себе купить квартиру.

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Условия льготной ипотеки могут начать меняться в зависимости от уровня зарплат в регионе выдачи кредита, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, дифференцированная ставка активно обсуждается в правительстве. Идею уже поддержал президент.

Сегодня по большинству госпрограмм действует одна определенная ставка, напоминает глава отдела ипотечного кредитования "Главстрой-Недвижимость" Вадим Бутин. Но в разных частях страны доходы людей и цены на жилье отличаются. Именно это и предлагает учесть новая инициатива: дать регионам инструмент, который позволит настраивать ипотеку под свои реальные условия.

"Если идея будет реализована грамотно, она может стать серьезной поддержкой для семей с детьми, особенно в регионах с умеренным уровнем доходов. Для многих из них ипотека сейчас остается недоступной, даже несмотря на льготные программы. Жилье может стать ближе не в теории, а на практике. Молодые семьи, многодетные и другие люди смогут решиться на покупку быстрее", - считает эксперт.

Это даст и дополнительный импульс развитию строительства вне столиц.

Девелоперы относятся к этой идее настороженно, признается директор по стратегическому маркетингу BM GROUP Дмитрий Павлов. Пока неясно - вырастет ли ставка в богатых регионах или же снизится там, где нужна допподдержка.