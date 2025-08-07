Число попыток хищения средств россиян из банков резко выросло

В апреле-июне 2025 года российские банки пресекли 38,7 миллиона попыток мошеннических операций. Их число оказалось в полтора раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала. Об этом говорится в тематическом обзоре Центрального банка (ЦБ) РФ.

Там отмечается, что кредитным организациям удалось предотвратить хищение средств клиентов на 3,4 триллиона рублей, при этом 6,3 миллиарда рублей мошенники все же смогли присвоить благодаря 273,1 тысячи успешных операций, совершенных за те же три месяца.

«Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 процента и 15,9 процента соответственно», — отчитались в Центробанке, отметив, что регулятор инициировал блокировку 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

По итогам первого квартала объем похищенного из банков России оценили в ЦБ в 6,9 миллиарда рублей, что на 63 процента больше, чем за тот же период 2024 года.