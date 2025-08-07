Стало известно, какие валюты чаще покупают и продают россияне

Аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» рассказали о том, какие валюты чаще всего покупают и продают россияне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам аналитиков, россияне чаще всего продают евро, а покупают доллары. При этом, покупка валюты происходит в три раза чаще, чем продажа. Кроме того, около 60% обменных операций в России происходят с объемом валюты до 10 тысяч долларов. Еще около 28% — до 1 тысячи долларов и около 7% — до 100 тысяч долларов.

Всего за первую половину 2025 года спрос на обмен валют среди россиян упал на 37%, Ежемесячно количество заявок на покупку доллара составляет 53,8% от общего числа, а на евро — 34,8%. В свою очередь, число заявок на продажу евро составляет около 15% от общего числа ежемесячно, а на покупку доллара — 50% всех заявок.

В какой валюте надёжнее хранить сбережения: мнение экспертов