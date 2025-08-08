Пенсионерам рассказали, как получить ежемесячную денежную выплату

В России некоторые категории пенсионеров могут получить от государства дополнительные социальные услуги, включая бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд в пригородном транспорте. Кроме того, они имеют право выбрать вместо услуг ежемесячную денежную выплату, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

© Газета.Ru

К льготным категориям пенсионеров относятся люди с инвалидностью, дети-инвалиды, а также получившие инвалидность во время военных действий и ветераны боевых действий. Кроме того, на льготы имеют право участники и дети Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, труженики тыла и россияне, пострадавшие от радиационных катастроф, перечислили в Роскачестве.

Пенсионеры-льготники обладают правом выбора между набором социальных услуг и ежемесячными выплатами. Причем есть возможность отказаться только от части льгот – например, от проезда, а затем подать заявление в Соцфонд о денежной компенсации. Процедура проводится один раз – постоянно подтверждать выбор не придется, а заявление отнести может как сам пенсионер, так и его опекун, подчеркнули в ведомстве.

Компенсационная выплата за услуги, от которых льготник отказался, будет начисляться в автоматическом режиме. Причем за пенсионером сохраняется право в любой момент отказаться от выплаты и вернуть положенные услуги, заключили в Роскачестве.

Напомним, по данным Соцфонда на 1 июля, всего в России на учете состоят 40 811 900 пенсионеров. Из них 7,6 миллиона пенсионеров работают, 2,3 миллиона получают пенсию по инвалидности, 1,45 миллиона — по потере кормильца.